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مصدر بالخارجية الروسية: ندعم أي مبادرة تهدف إلى وقف سفك الدماء في ليبيا

11:24 ص الأربعاء 20 مايو 2020
مصدر بالخارجية الروسية: ندعم أي مبادرة تهدف إلى وقف سفك الدماء في ليبيا

وزارة الخارجية الروسية

موسكو- (أ ش أ):
أعرب مصدر في وزارة الخارجية الروسية، عن دعم بلاده لأي مبادرة تهدف إلى وقف سفك الدماء في ليبيا.
وقال المصدر لوكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء اليوم الأربعاء: "نحن ندعو باستمرار إلى وقف الأعمال العدائية من أجل توقف إنساني خلال شهر رمضان، كانت هناك مبادرات بهذا الشأن، بما في ذلك من حفتر. بالطبع، سندعم أي مبادرة تهدف إلى وقف إراقة الدماء والعودة إلى طاولة المفاوضات".
وأشار المصدر إلى أن موسكو تتوقع توقف جميع أطراف النزاع في ليبيا عن الأعمال العدائية، على الأقل خلال عطلة نهاية رمضان.. مضيفا : "نحث كل من يشاركون في الأعمال العدائية على وقف النشاط العسكري ووضع الحالة في صلب العملية السياسية".

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