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إيران: نجحنا في السيطرة على وباء كورونا

05:40 م السبت 02 مايو 2020
إيران: نجحنا في السيطرة على وباء كورونا

كورونا في إيران

طهران - (د ب أ)

أعلنت إيران اليوم السبت، أنها نجحت في السيطرة على تفشي وباء كورونا المستجد على المستوى الوطني، حيث استمرت أعداد الوفيات المرتبطة بالفيروس وحالات الإصابة الجديدة المؤكدة في الانخفاض.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور اليوم إن الإصابات اليومية بالفيروس في إيران تراجعت إلى أقل من 1000 للمرة الأولى منذ 11 مارس، وفي ذات الوقت انخفض عدد الوفيات اليومية بسبب بالفيروس إلى أقل من 70.

وتابع أنه بناء على ذات الاحصائيات فقد بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في إيران 77 ألفا و350 حالة حتى اليوم.

وسجلت إيران إجمالي 96 ألفا و448 حالة إصابة بالفيروس، و6156 حالة وفاة بعد تسجيل 802 إصابة جديدة، و65 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ورغم ذلك، تظهر البلاد علامات التعافي، حيث أعلنت وزارة الصحة إلى الآن خلو 116 مدينة في جميع أنحاء البلاد من الفيروس، وأشارت إلى أن "الحياة الطبيعية" يمكن أن تعود إلى هذه المدن الأسبوع المقبل.

وتم السماح حاليا بإعادة فتح معظم الشركات الإيرانية، إلا أن المدارس والجامعات والمنشآت الرياضية والمساجد والأضرحة ما زالت مغلقة.

إيران طهران فيروس كورونا كيانوش جهانبور

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