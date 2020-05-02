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الإكوادور تواجه "مشاكل" في معالجة تكدس جثث ضحايا كورونا

10:23 ص السبت 02 مايو 2020
الإكوادور تواجه "مشاكل" في معالجة تكدس جثث ضحايا كورونا

الاكوادوري أليكسيس بيريا الذي يعمل في مقبرة أنخيل

كيتو- (أ ف ب):

اعترف رئيس الإكوادور لينين مورينو الجمعة بأن حكومته تواجه "مشاكل" في معالجة تكدس جثث ضحايا فيروس كورونا المستجد بسبب انهيار نظام المستشفيات ونقص الأماكن في المشارح.

وقال مورينو لشبكة تلفزيونية "علينا الاعتراف باننا في المرحلة الأولى نواجه مشاكل في إدارة مسألة الموتى لأننا اتخذنا قرار منح كل إكوادوري قبرا لائقا، لا فتح حفر مشتركة كما فعلت دول أخرى".

وعندما أعلن الرئيس الإكوادوري حالة الطوارئ الصحية في مارس، واجهت مدينة غواياكيل بجنوب غرب البلاد تكدس عدد كبير من جثث الموتى يفوق طاقتها، وترك بعضها في المنازل أو حتى في الشوارع.

ودفعت حالة الفوضى التي شهدتها هذه المدينة الواقعة على المحيط الهادئ، الحكومة إلى إنشاء قوة مشتركة من الجيش والشرطة لجمع مئات الجثث المتروكة.

ووضعت السلطات أيضا حاويات لجمع هذه الجثث في مواجهة امتلاء أماكن حفظها في المستشفيات.

واصيب 26 ألفا و336 شخصا بالفيروس الذي أودى بحياة نحو ألف شخص منذ بداية الوباء حتى الجمعة، في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 17,5 مليون نسمة ويعد من دول أميركا اللاتينية الأكثر تضررا بالوباء.

ويبلغ عدد الإصابات في مدينة غواياكيل وحدها نحو 8100.

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