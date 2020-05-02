الولايات المتحدة تقدم 23.1 مليون دولار للسودان لمكافحة كورونا
الخرطوم - أ ش أ
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم 23.1 مليون دولار للسودان، في إطار جهوده لمكافحة جائحة كورونا.
وذكرت السفارة الأمريكية في السودان، في بيان، أن هذا الدعم يشمل 16.8 مليون دولار للاتصال العام حول الوقاية من العدوى ومراقبة الأمراض والمكافحة وبرامج المياه والصرف الصحي والنظافة.
وأوضحت أن المبلغ يشمل 5 ملايين دولار في شكل مساعدات نقدية للأسر الضعيفة التي تأثرت بالجائحة، وأكثر من 1.3 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة الإنسانية للاجئين بالسودان.
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