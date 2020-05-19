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الدفاع الروسية: سقوط مروحية عسكرية في موسكو ومقتل طاقمها

09:34 م الثلاثاء 19 مايو 2020
الدفاع الروسية: سقوط مروحية عسكرية في موسكو ومقتل طاقمها

وزارة الدفاع الروسية

وكالات

أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل طاقم مروحية عسكرية من طراز "مي-8" جراء عملية هبوط قاس في مقاطعة موسكو، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وقالت الوزارة، في بيان: "في حوالي الساعة 20:00 من يوم 19 مايو نفذت مروحية من طراز مي-8 تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، خلال قيامها بتحليق تدريبي على بعد 20 كيلومترا من مدينة كلين بمقاطعة موسكو، عملية هبوط قاس، مما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها جراء الجروح التي أصيبوا بها".

وأضافت الوزارة أن لجنة تابع للقيادة العامة للقوات الفضائية الروسية وصلت إلى موقع الهبوط للإجراء تحقيق في الحادث.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية أن "المعلومات المبدئية تشير إلى أن الكارثة يمكن أن تكون ناجمة عن خلل فني"، موضحة أن المروحية لم تكن مزودة بالمعدات القتالية.

وزارة الدفاع الروسية مروحية عسكرية موسكو

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