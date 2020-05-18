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الكرملين: لا تاريخ محدد للتصويت على التعديلات الدستورية بسبب جائحة كورونا

08:14 ص الإثنين 18 مايو 2020
الكرملين: لا تاريخ محدد للتصويت على التعديلات الدستورية بسبب جائحة كورونا

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

موسكو - (أ.ش.أ):

أعلن الكرملين أن الحالة مع فيروس " كورونا" في روسيا لا تزال تمنع تحديد موعد معين للتصويت على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى عدم وجود تاريخ محدد حتى الآن للتصويت على هذه التعديلات بسبب تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وقال مصدر بالكرملين ، حسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" الروسية:" سيجري التصويت، عندما يكون من الممكن توفير الأمان وسلامة جميع المشاركين فيه".

وأضاف :" سيعتمد ذلك على عاملين، الوضع الوبائي الذي يتحسن تدريجيا، والتدابير التي تتخذها لجنة الانتخابات المركزية لضمان سلامة العملية التصويتية نفسها"، مشددا على عدم وجود أي مواعيد محددة حتى الآن لإجراء عملية التصويت.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح على البرلمان الروسي في يناير الماضي إدخال تعديلات على دستور البلاد، تسمح له تولي السلطة الرئاسية حتى 2036. وقد أقر مجلس الدوما التعديلات في 11 مارس الماضي، وفي نفس اليوم صادق عليها مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان). كما صادق الرئيس الروسي على قانون التعديلات وحدد 12 أبريل الماضي كموعد للتصويت عليها ، ولكن لاحقا تم تأجيل ذلك إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي جائحة كورونا في البلاد.

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Asha
الكرملين التعديلات الدستورية روسيا فيروس كورونا فلاديمير بوتين

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