أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

السودان: تسجيل ٣٠٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٨ وفيات

06:06 ص الإثنين 18 مايو 2020
السودان: تسجيل ٣٠٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٨ وفيات

السودان تسجل ٣٠٢ إصابة جديدة

الخرطوم - (أ ش أ):

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٣٠٢ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٨ حالات وفاة، ٣ منها في ولاية الخرطوم، والحالات الأخرى في ٤ ولايات، وذلك طبقا للتقرير الوبائي ليوم أول أمس السبت.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان صباح اليوم الاثنين - أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٢٣٥ حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ١٠ ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٢٥٩١ حالة، بينها ١٠٥ وفيات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٢٤٧ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

هذا المحتوى من

السودان فيروس كورونا

الخبر التالى:

الدنمارك تعيد فتح المطاعم والمقاهي مع تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12229

    عدد المصابين

  • 3172

    عدد المتعافين

  • 630

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4772646

    عدد المصابين

  • 1844162

    عدد المتعافين

  • 315187

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تفاصيل تسمم 117 شخصا بوجبات إفطار في سوهاج.. والصحة تعلن التوصل للمتسبب