التحالف: 105 انتهاكا حوثيا لهدنة اليمن خلال 24 ساعة
وكالات
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، عن رصده لـ105 انتهاكات حوثية لوقف النار في اليمن خلال 24 ساعة، حسبما أعلنه مساء الأحد، وفقًا لما ذكرته "العربية".
وأفاد التحالف بأن انتهاكات الحوثيين لهدنة اليمن بلغت 3564 انتهاكا منذ إعلانها .
وكان التحالف قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 إبريل، جاء ذلك بعد إعلانه السابق في 08 إبريل 2020 بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
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