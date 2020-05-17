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الخطوط السعودية تنفي استئناف الرحلات الجوية وفتح الحجوزات في يونيو

10:49 م الأحد 17 مايو 2020
الخطوط السعودية تنفي استئناف الرحلات الجوية وفتح الحجوزات في يونيو

الخطوط الجوية السعودية

الرياض - (د ب ا)

نفت شركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم الأحد، صحة تقارير متداولة تحدثت عن استئناف الرحلات الجوية وفتح الحجوزات أمام المسافرين بدءا من شهر يونيو المقبل.

وقالت الشركة في بيان :"في ظل الجهود الاحترازية تم تعليق كل الرحلات الداخلية والدولية بمطارات المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر".

وأضافت "سيتم الإعلان بشكل رسمي في حال تم استئناف الرحلات"مشيرة إلى أنه يمكن للمسافرين إجراء الحجوزات من خلال التطبيق.

وعلقت السلطات السعودية الرحلات الجوية داخل المملكة ومن وإلى الدول الأخرى في آذار/مارس الماضي على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

كانت تقارير قد ذكرت أن الموقع الرسمي للخطوط السعودية أتاح إمكانية حجز الرحلات الداخلية ابتداءً من أول يونيو 2020.

الخطوط السعودية حركة الطيران حجوزات الطيران

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