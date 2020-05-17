ترامب يصف التحقيق في علاقة روسيا بانتخابات 2016 بـ"أكبر جريمة سياسية"

وكالات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التحقيق في علاقة روسيا بالانتخابات الرئاسية التي جرت بالولايات المتحدة في 2016 بـ"كان أكبر جريمة سياسية في بلادنا".

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" في وقت سابق أعيد نشرها اليوم الأحد، إن ما حدث أكبر جريمة سياسية في البلاد.

وسبق أن وجه ترامب، انتقادات شديدة اللهجة إلى إدارة سلفه الرئيس باراك أوباما، متهما إياها بفتح تحقيق غير مشروع بحقه أواخر 2016-أوائل 2017.

وفي 2017-2019 أجرى المحقق الخاص روبرت مولر تحقيقا في مزاعم التواطؤ بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا، ولم يعثر على أي أدلة تثبت هذه الادعاءات.

وكانت بين أهم عناصر "التحقيق الروسي" محاكمة مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب، مايكل فلين، الذي أقر بأنه أدلى بشهادات كاذبة إلى مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بشأن اتصالاته مع السفير الروسي لدى واشنطن في ذلك الوقت سيرغي كيسلياك.