أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

ترامب يصف التحقيق في علاقة روسيا بانتخابات 2016 بـ"أكبر جريمة سياسية"

09:40 م الأحد 17 مايو 2020
ترامب يصف التحقيق في علاقة روسيا بانتخابات 2016 بـ"أكبر جريمة سياسية"

دونالد ترامب

وكالات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التحقيق في علاقة روسيا بالانتخابات الرئاسية التي جرت بالولايات المتحدة في 2016 بـ"كان أكبر جريمة سياسية في بلادنا".

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" في وقت سابق أعيد نشرها اليوم الأحد، إن ما حدث أكبر جريمة سياسية في البلاد.

وسبق أن وجه ترامب، انتقادات شديدة اللهجة إلى إدارة سلفه الرئيس باراك أوباما، متهما إياها بفتح تحقيق غير مشروع بحقه أواخر 2016-أوائل 2017.

وفي 2017-2019 أجرى المحقق الخاص روبرت مولر تحقيقا في مزاعم التواطؤ بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا، ولم يعثر على أي أدلة تثبت هذه الادعاءات.

وكانت بين أهم عناصر "التحقيق الروسي" محاكمة مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب، مايكل فلين، الذي أقر بأنه أدلى بشهادات كاذبة إلى مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بشأن اتصالاته مع السفير الروسي لدى واشنطن في ذلك الوقت سيرغي كيسلياك.

دونالد ترامب روسيا الانتخابات الأمريكية

الخبر التالى:

ترامب يهاجم أوباما مجددًا: إدارته الأكثر فسادًا في تاريخ أمريكا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12229

    عدد المصابين

  • 3172

    عدد المتعافين

  • 630

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4772646

    عدد المصابين

  • 1844162

    عدد المتعافين

  • 315187

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:متحدث مجلس الوزراء يكشف أسباب عدم تطبيق الحظر الشامل خلال العيد‎