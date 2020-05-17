الحكومة اللبنانية يعلن إنهاء الإغلاق العام وإعادة فتح البلاد تدريجيًا

بيروت - (أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إنهاء حالة الإغلاق العام التي اعتمدتها حكومة بلاده للحد من انتشار فيروس "كورونا" واحتواء الوباء، وذلك ابتداء من الغد، وفق خطة مرحلية تقوم على التدرج.

ودعا دياب، في كلمة تلفزيونية اليوم الأحد، المواطنين اللبنانيين إلى التزام أقصى درجات الوقاية والحماية حرصا على عدم انتشار الوباء، لافتا إلى أن الحكومة ستلجأ إلى اعتماد سياسة "العزل الصحي" للمناطق أو الأحياء التي تُسجل فيها نسبة إصابات أعلى بالفيروس.