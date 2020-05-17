المرصد: تركيا تنقل تسعة آلاف إرهابي من "المرتزقة" إلى ليبيا

دمشق- (أ ش أ):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا إلى تسعة آلاف ارهابي.

وقال المرصد السوري- في بيان له أوردته قناة "سكاي نيوز عربية "- إن عدد القتلى في صفوف المرتزقة السوريين في ليبيا ارتفع إلى 298 شخصا، بينهم 17 طفلا دون الـ"18" عاما.