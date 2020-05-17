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جندي يقتل مواطنين اثنين عند نقطة لمراقبة حظر التجول في الخرطوم

11:14 ص الأحد 17 مايو 2020
جندي يقتل مواطنين اثنين عند نقطة لمراقبة حظر التجول في الخرطوم

سوداني خارج مسجد مغلق في العاصمة الخرطوم خلال شهر

الخرطوم- (أ ف ب):

أعلنت القوات المسلحة السودانية، الأحد، أن أحد جنودها أطلق النار على مواطنين وقتلهما عند نقطة لمراقبة حظر التجول الصحي المفروض للحد من انتشار وباء كوفيد-19 في الخرطوم.

وتفرض السلطات السودانية منذ 18 أبريل الماضي حظرا شاملا للتجول في الخرطوم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال العميد عامر محمد الحسن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان "في إطار الانتشار لقواتنا حسب خطة التأمين بولاية الخرطوم، عبرت ركشة (عربة تكتك) مسرعة بدون توقف، نقطة ارتكاز" لقوات الجيش.

وأضاف البيان "نتيجة لعدم الانصياع لتعليمات التوقف، أطلق فرد طلقات نارية ادت لإصابة من كان بالركشة"، موضحا أنه تم نقل المصابَين إلى المستشفى "وفاضت روحهما".

وأوضح البيان أن الحادثة وقعت في "تقاطع منطقة ابو حمامة مع لفة القوز" في حي شعبي على بعد نحو ثلاثة كيلومترات إلى الجنوب من وسط الخرطوم "في تمام الساعة 21:00 (19:00 بتوقيت جرينتش)"، حسب البيان.

وسجلت في السودان منذ منتصف مارس حتى السبت 2289 اصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 97 وفاة.

ووعد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الفرد الذي تم التحفظ عليه، داعيا في الوقت نفسه المواطنين إلى "التقيد بتوجيهات الجهات الامنية والصحية الخاصة بالحظر الصحي ومنع التجوال".

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