كورونا في إيطاليا: 224 ألفًا و760 إصابة.. والوفيات 31 ألفا و763 حالة

روما- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 224,760، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا، بتوقيت ميلانو، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الأحد، إن عدد الوفيات في إيطاليا بلغ 31,763، بينما بلغ عدد المتعافين 122,810 ومر حوالي 15 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة في إيطاليا.