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القوات العراقية تبدأ عملية لملاحقة فلول داعش في المناطق الصحراوية حتى الحدود السورية

08:11 ص الأحد 17 مايو 2020
القوات العراقية تبدأ عملية لملاحقة فلول داعش في المناطق الصحراوية حتى الحدود السورية

القوات العراقية

الأنبار(العراق) - (د ب أ):
أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأحد عن انطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش وتفتيش المناطق الصحراوية بين محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وصولا إلى الحدود العراقية -السورية أقصى غربي العراق.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أن "قيادة العمليات المشتركة شرعت اليوم بعملية "عمليات أسود الجزيرة"
لتفتيش صحراء الجزيرة شمالي محافظة الأنبار وجنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين وصولا إلى الحدود الدولية مع سورية.

وأوضح البيان أن العملية ستشمل مناطق "وادي الثرثار، مطار جنيف، سنيسله، جبل المنايف سحول راوه، الشعباني، طريفاوي، وادي العجيج، تلول الطيارات بمشاركة قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغربي نينوى والحشد الشعبي والعشائري بأحد عشر محوراً بإسناد من طيران الجيش والقوه الجوية".

وذكر البيان أن هذه العملية تاتي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين.

القوات العراقية تنظيم داعش عمليات عسكرية الحدود السورية

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