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السودان يسجل 6 وفيات و325 إصابة جديدة بكورونا

11:52 م السبت 16 مايو 2020
السودان يسجل 6 وفيات و325 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في السودان

الخرطوم - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء اليوم السبت، تسجيل 325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 2289 حالة.

ووفقا لبيان للوزارة، نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فقد تم تسجيل ست حالات وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في السودان إلى 97 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 17 حالة جديدة للشفاء، ما يرفع العدد الكلي للمتعافين إلى 222 حالة.

السودان الخرطوم وزارة الصحة السودانية فيروس كورونا

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