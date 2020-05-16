تجدد الاحتجاجات في ألمانيا ضد قواعد التعامل مع كورونا

شتوتجارت - (د ب أ)

تظاهر عدة آلاف بمدينة شتوتجارت عاصمة ولاية بادن فورتمبيرج جنوب غربي ألمانيا، اليوم السبت، مجددا للاحتجاج على إجراءات التضييق على التجمعات التي فرضت بسبب أزمة كورونا.

واحتشد حوالي خمسة آلاف شخص في منطقة الاحتفالات الشعبية بالمدينة "كانستاتر فازن" بينما تجمع آخرون في أماكن عدة خارج المنطقة.

وسمحت الشرطة لهم بأماكن أخرى، وطالب منظمو المظاهرة بالإبلاغ عن الأماكن التي يتم التجمع فيها.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا في بادن فورتتمبيرج اليوم السبت شكوى ضد تعليمات القيود على حركة المواطنين تقدم بها منظمو المظاهرة.

ويقف خلف الاحتجاج رجل الأعمال ميشائيل بالفيج بمبادرته التي سميت "التفكير خارج الصندوق". وأعلن بالفيج خلال المظاهرة أنه سيتقدم بشكوى جديدة ضد القيود على حرية التجمع أمام المحكمة الاتحادية الدستورية.

وطالب بالفيج بأن تراقب المحكمة الدستورية كلا من الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية.

وفي برلين، خرج بعد ظهر اليوم السبت، متظاهرون للمشاركة في احتجاجًا على شروط كورونا، وخصصت الشرطة نحو 1000 فرد من أفرادها لتأمين هذه المظاهرات.

وشهدت ساحة الكسندر وحدها أربع مظاهرات في وقت واحد طوقتها قوات الشرطة.