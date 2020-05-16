وزير الخارجيه الألماني يرحب بفتح الحدود مع لوكسمبورج

برلين- (أ ش أ):

رحب وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، اليوم السبت، بفتح الحدود مع لوكسمبورج وذلك خلال زيارته لجسر"موزيلبروكه" على الحدود بين مدينتي بيرل الألمانية وشينجن في لوكسمبورج، حيث التقى وزير خارجيه لوكسمبورج يان أسيلبورن وقال إن أوروبا لابد أن تحيا بدون حدود مع جيرانها، والهدف من هذه الخطوة هو عودة أوروبا على ما كانت عليه من قبل.

وأضاف ماس" إن فتح المزيد من الحدود مرهون بما سوف تؤول إليه الأحوال في إطار مكافحة جائحه كورونا، مشيرا إلى أنه إذا ساءت الأحوال، قد نضطر إلى العدول عن إجراءات فتح الحدود".

من جهته، قال وزير خارجية لوكسمبورج" إن إغلاق الحدود بين ألمانيا ولوكسمبورج خطأ منذ البداية ولم يكن أمرا جيدا، لافتا إلى أن هناك 200 ألف يعبرون الحدود بين البلدين وأضاف" بهذه الخطوة أثبتنا أن الفيروس لم يهزم شينجن وأنها تعود للحياة مجددا".