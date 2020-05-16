إيطاليا ترفع القيود عن السفر اعتباراً من 3 يونيو
روما- (بي بي سي):
قررت الحكومة الإيطالية رفع القيود عن السفر من وإلى البلاد اعتباراً من الثالث من يونيو، في إطار بعض الإجراءات التي تتخذها منذ الرابع من الشهر الجاري لرفع أحد أكثر القيود صرامة في أوروبا بسبب فيروس كورونا المستجد.
وسجلت إيطاليا أحد أعلى معدلات الوفيات في العالم، ولكن معدل الإصابة بها انخفض بشكل حاد في الأسبوعين الأخيرين.
ولقي أكثر من 31600 شخص حتفهم بالفيروس في إيطاليا، وهو ثالث أعلى معدل وفيات بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
كانت إيطاليا أول دولة في أوروبا تفرض قيودًا على الصعيد الوطني، عندما بدأت حالات الإصابة بالفيروس في الظهور في المناطق الشمالية في فبراير.
ومن المقرر أيضًا إعادة فتح المتاجر والمطاعم في 18 مايو، مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.
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