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الصحة العالمية تؤكد عدم وجود دواء مرخص لعلاج فيروس كورونا أو الوقاية منه

01:53 م الجمعة 15 مايو 2020
الصحة العالمية تؤكد عدم وجود دواء مرخص لعلاج فيروس كورونا أو الوقاية منه

منظمة الصحة العالمية

جنيف- (أ ش أ):

جددت منظمة الصحة العالمية التأكيد على أنه لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج فيروس كورونا أو الوقاية منه، محذرة من إساءة استخدام بعض الأدوية لا سيما دواء "هيدروكسي كلوروكين" الذي ذاع صيته في الفترة الماضية.

وفي تغريدة على حساب المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط على "تويتر"، قالت المنظمة "لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج مرض كوفيد 19 أو الوقاية منه"، مضيفة أنها تتولى تنسيق الجهود لتطوير وتقييم الأدوية اللازمة لعلاج الفيروس المستجد.

وأضافت أنه في حين أن العديد من الأدوية قيد التجارب في الوقت الحالي، إلا أنه لا يوجد أي دليل على أن هيدروكسي كلوروكين أو أي دواء آخر من شأنه معالجة كوفيد-19 أو الوقاية منه، محذرة من إساءة استعمال الهيدروكسي كلوروكين من شأنها أن تسبب آثارا جانبية وأمراضا وقد تفضي حتى إلى الوفاة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أصاب 4,5 مليون إنسان حول العالم وتسبب في أكثر من 300 ألف وفاة، وفقا لأحدث الإحصائيات.

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