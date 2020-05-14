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السعودية: 2039 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 46869 حالة

09:08 م الخميس 14 مايو 2020
السعودية: 2039 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 46869 حالة

فيروس كورونا

الرياض - (أ ش أ):

أعلن مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم الخميس تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن متحدث الصحة أن إجمالي الإصابات بالمملكة وصلت إلى 46 ألفا و869 حالة، من بين هذه الحالات، يوجد 27 ألفا و535 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 156 حالة حرجة، وبقية الحالات مطمئنة.

وأوضح متحدث الصحة السعودية أن عدد المتعافين بالمملكة بلغ 19 ألفا و50 حالة بإضافة 2365 حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 283 حالة، بإضافة 10 حالات وفيات جديدة، وهي لغير سعوديين في مكة المكرمة، والرياض، وجدة، وينبع، تتراوح أعمارهم بين 43 و90 عاما، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.

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