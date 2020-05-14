العراق: 111 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 3143

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ مجموع الإصابات 3143 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الخميس أنه جرى تسجيل 62 حالة شفاء جديدة ليبلغ عدد المتعافين من الفيروس 2028 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليستقر عدد المتوفين عند 115 حالة.