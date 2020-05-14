أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

العراق: 111 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 3143

07:37 م الخميس 14 مايو 2020
العراق: 111 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 3143

فيروس كورونا

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ مجموع الإصابات 3143 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الخميس أنه جرى تسجيل 62 حالة شفاء جديدة ليبلغ عدد المتعافين من الفيروس 2028 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليستقر عدد المتوفين عند 115 حالة.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا العراق وزارة الصحة العراقية

الخبر التالى:

البحرين: تسجيل 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10829

    عدد المصابين

  • 2626

    عدد المتعافين

  • 571

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4387438

    عدد المصابين

  • 1565606

    عدد المتعافين

  • 298392

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة