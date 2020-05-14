أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

وفاة وزير الثقافة السوري الأسبق رياض عصمت إثر إصابته بفيروس كورونا

02:59 م الخميس 14 مايو 2020
وفاة وزير الثقافة السوري الأسبق رياض عصمت إثر إصابته بفيروس كورونا

رياض عصمت

دمشق- (بي بي سي):

توفي ليلة أمس وزير الثقافة السوري، رياض عصمت، في إحدى مشافي ولاية شيكاغو الأمريكية، عن عمر ناهز الثانية والسبعين، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وشغل عصمت مناصب عدة، بينها وزير الثقافة وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية، معاون وزير الثقافة، مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون، سفير سورية لدى باكستان ثم قطر، وأستاذ زائر في جامعة نورث وسترن الأميركية.

ونشر عصمت، المولود في دمشق، 35 كتابا. كما حاز الجائزة الأولى لأفضل قصة عربية في مسابقة إذاعة "دويتشه فيلله" الألمانية عام 1993، وكرِّمته عدة مهرجانات مسرحية عربية.

هذا المحتوى من

وفاة رياض عصمت فيروس كورونا دمشق

الخبر التالى:

شكري يبحث مع نظيره في مالطا الأزمة الليبية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10431

    عدد المصابين

  • 2486

    عدد المتعافين

  • 566

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس الوزراء يوجه بعلاج الطبيب محمود سامي على نفقة الدولة بالمركز الطبي العالمي