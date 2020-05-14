وفاة وزير الثقافة السوري الأسبق رياض عصمت إثر إصابته بفيروس كورونا

دمشق- (بي بي سي):

توفي ليلة أمس وزير الثقافة السوري، رياض عصمت، في إحدى مشافي ولاية شيكاغو الأمريكية، عن عمر ناهز الثانية والسبعين، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وشغل عصمت مناصب عدة، بينها وزير الثقافة وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية، معاون وزير الثقافة، مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون، سفير سورية لدى باكستان ثم قطر، وأستاذ زائر في جامعة نورث وسترن الأميركية.

ونشر عصمت، المولود في دمشق، 35 كتابا. كما حاز الجائزة الأولى لأفضل قصة عربية في مسابقة إذاعة "دويتشه فيلله" الألمانية عام 1993، وكرِّمته عدة مهرجانات مسرحية عربية.