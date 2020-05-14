"محض افتراء".. الصين تنفي محاولتها سرقة أبحاث أمريكية حول علاج كورونا
بكين- (بي بي سي):
نفت الصين ادعاءات وكالات أمن أمريكية اتهمتها بمحاولة قرصنة أبحاث حول ابتكار علاج لفيروس كورونا.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، الاتهامات الأمريكية بأنها "محض افتراء".
وقال تشاو: "نحن نقود العالم في علاج فيروس كورونا وبحوث اللقاحات، فمن غير الأخلاقي استهداف الصين بشائعات والتشهير بها دون تقديم دليل".
وكانت وكالات أمن في الولايات المتحدة قد حذرت، الأربعاء، من أن الصين تسعى إلى سرقة أبحاث أمريكية حول ابتكار علاج للفيروس.
وأوضحت الوكالات الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يجري تحقيقا في عمليات قرصنة رقمية نفذها أفراد تربطهم صلة بالصين، استهدفت مؤسسات بحثية أمريكية وشركات أدوية تشارك في مكافحة فيروس كورونا، دون تسمية هذه المؤسسات.
ومنذ انتشار الوباء، انخرطت الصين والولايات المتحدة في حربٍ كلامية حول مصدر تفشي الوباء في العالم.
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