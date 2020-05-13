الصحة العالمية تعلّق على الهجوم الدامي على عيادة في أفغانستان

(وكالات):

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إنه "أُصيب بصدمة وفزع" بسبب الهجوم الذي وقع على عيادة للولادة تديرها المنظمة الإنسانية الدولية، أطباء بلا حدود، في أفغانستان.

وأضاف تيدروس في إفادة صحفية عبر الإنترنت أن "المنشآت الطبية يجب ألا تكون هدفاً".

ووقع الهجوم الذي أودى بحياة 13 شخصاً، بينهم طفلان حديثا الولادة، اليوم الثلاثاء، على مستشفى في العاصمة الأفغانية كابول تدعمه منظمة أطباء بلا حدود، وتدير فيه عيادة للتوليد.

وقال مسؤولون حكوميون إن هجوم كابول بدأ في الصباح، عندما دخل 3 مسلحين يرتدون زي الشرطة مستشفى "دشت برجي"، وأخذوا في إلقاء القنابل اليدوية وإطلاق النار.

وقالت وزارة الداخلية إن 15 شخصاً أصيبوا في الهجوم. وقتلت قوات الأمن المهاجمين بحلول العصر.

وتوجد في المستشفى الذي يضم مائة سرير عيادة للتوليد تديرها منظمة أطباء بلا حدود، التي أكدت المنظمة عبر "تويتر" الهجوم على المستشفى، وأنه تم إجلاء العاملين والمرضى. وقبل ذلك بساعات، نشرت المنظمة صورة على لرضيع في العيادة بين ذراعي أمه بعد توليدها في قسم الطوارئ القيصرية.

وقالت وزارتا الداخلية والصحة إن بين القتلى والمصابين أمهات وممرضين وأطفالاً.

ونشرت وزارة الداخلية صورة لطفلين حديثي الولادة وقد فارقا الحياة داخل المستشفى. ونقل جنود أطفالاً رضّع من مجمع المستشفى وقد تم لف بعضهم في أغطية ظهرت عليها بقع دماء.

وقال المسؤولون إنه أمكن إنقاذ مائة شخص، من بينهم 3 أجانب.

وأدانت منظمة العفو الدولية الهجوم، قائلة: "جريمتا الحرب المخزيتان في أفغانستان اليوم، المتمثلتان في استهداف مستشفى يضم عيادة للتوليد وجنازة، يتعين أن توقظا العالم على الفظائع التي لا يزال المدنيون يواجهونها".

وأضافت: "لا بد أن تكون هناك محاسبة على هذه الجرائم الخطيرة".

وفي هجوم منفصل، وقع بعد ساعات، اقتحم انتحاري جنازة قائد بالشرطة في إقليم ننكرهار كان يشارك فيها مسؤولون بالحكومة وعدد من أعضاء البرلمان، مما أسفر عن مقتل 24 شخصاً على الأقل، وإصابة 68 آخرين، حسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وينشط تنظيم داعش في ننكرهار، ونفذ عدداً من الهجمات الكبرى في كابول خلال الشهور الماضية. وألقت قوات الأمن، الاثنين، القبض على قائده الإقليمي في كابول.