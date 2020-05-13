هوندا تعتزم استئناف إنتاج السيارات في بريطانيا مطلع الشهر المقبل

لندن - (د ب ا)

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا موتور، اليوم الأربعاء، اعتزامها استئناف تشغيل مصانعها في بريطانيا أوائل الشهر المقبل، لتصبح أحدث شركة سيارات في العالم تستأنف الإنتاج الذي كان قد توقف في إطار إجراءات احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتعتزم الشركة اليابانية التي تنتج سيارتها سيفيك في مصنع بمدينة سويندون البريطانية استئناف تشغيل المصنع خلال الأسبوع الأول من حزيران/يونيو المقبل، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم الشركة في بريطانيا.

وستبدأ الشركة بتشغيل خطي اللحام والطلاء يوم 2 يونيو المقبل، ثم باقي الخطوط بعد يوم آخر.

وبحسب مذكرة داخلية اطلعت عليها بلومبرج فإن الشركة تعتزم البدء بإنتاج 430 سيارة يوميا، ثم زيادته إلى 450 سيارة يوميا يوم 15 حزيران/يونيو المقبل.

جاء قرار إعادة تشغيل مصنع سويندون في أعقاب عودة الحياة ببطء إلى مصانع السيارات في مختلف أنحاء أوروبا، بما في ذلك مصانع شركة رينو الفرنسية وتويوتا موتور اليابانية وفولكسفاجن الألمانيةودايملر الألمانية.

كانت هوندا قد أوقفت تشغيل مصنعها في بريطانيا في منتصف مارس الماضي.

,تعتزم الشركة وقف تشغيل المصنع الذي يضم 3500 عامل نهائيا في العام المقبل.