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مجلس السيادة السوداني يقرر إقالة وزير الصحة

06:13 م الأربعاء 13 مايو 2020
مجلس السيادة السوداني يقرر إقالة وزير الصحة

وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم

(وكالات):

أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم الأربعاء، رسميا توافق شركاء الحكم الانتقالي على إقالة وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم من منصبه.

وقال مجلس السيادة في بيان له، إن الاجتماع الثلاثي الذي عقد بالقصر الجمهوري الخميس الماضي، والذي ضم رئيس مجلس السيادة وعدد من أعضائه ورئيس الوزراء ووزيرين آخرين، بالإضافة لمكون قوى الحرية والتغيير، قد أقر بالإجماع أن يتخذ رئيس الوزراء الخطوات الدستورية اللازمة لإقالة وزير الصحة من منصبه".

وحسب وكالة أنباء السودان "سونا" أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1661 حالة.

ووفقا لبيان وزارة الصحة اليوم، فقد تم تسجيل ست حالات وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في السودان إلى 80 حالة وفاة.

مجلس السيادة السوداني وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم وزارة الصحة السودانية

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