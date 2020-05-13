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فيديو- سجناء أمريكيون يتعمدون إصابة أنفسهم بكورونا

02:33 م الأربعاء 13 مايو 2020
فيديو- سجناء أمريكيون يتعمدون إصابة أنفسهم بكورونا

أرشيفية

وكالات:
حاول عدد من السجناء المحتجزين في مؤسسة نورث كاونتي الإصلاحية بمقاطعة لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا إصابة أنفسهم بفيروس كورونا المستجد عن طريق شرب الماء في الكوب نفسه واستخدام قناع وجه واحد، في محاولة للخروج من السجن.
قال أليكس فيلانوفيا رئيس شرطة المقاطعة قوله أول من أمس الاثنين، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، إن هذا المخطط للإصابة بعدوى كورونا وقع الشهر الماضي، قد أدى بالفعل إلى تفشي الفيروس في السجن.
وأضاف: "بعد مراجعتنا لكاميرات المراقبة الموجودة بالسجن، لاحظنا قيام السجناء في زنزانتين بهذه التصرفات الغريبة، ظناً منهم أن إصابتهم بالفيروس قد تدفع سلطات السجن إلى إطلاق سراحهم، لكن هذا لن يحدث بالتأكيد".
ويظهر أحد مقاطع الفيديو بعض السجناء وهم يشربون في كوب واحد ويتبادلون الكمامة نفسها ويتصافحون بشكل متعمد لنقل العدوى إلى بعضهم البعض.
وأشار فيلانوفيا إلى أن هذا السلوك تسبب في إصابة 30 شخصاً في الزنزانتين بالفيروس.
وقال رئيس شرطة المقاطعة إن المحققين أجروا مقابلات مع أفراد متورطين ولكن لم يعترف أحد بالخطة، مضيفاً: "أعتقد أن سلوكهم في حد ذاته هو ما يدينهم".
وأوضح فيلانوفيا أن هؤلاء السجناء قد توجه إليهم اتهامات جنائية جديدة، الأمر الذي قد يتسبب في زيادة مدة احتجازهم.

سجناء أمريكيون فيروس كورونا لوس أنجلوس كاليفورنيا

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