الطاقة الذرية تتلقى تبرعا بنحو 4 ملايين يورو للمساعدة في التصدي لكورونا

فيينا- (أ ش أ):

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تلقى تبرع بقيمة 4.35 مليون يورو للمساعدة فى جهود التصدي لوباء كورونا .

وقال بيان للوكالة الدولية اليوم الاربعاء من مقرها فى العاصمة النمساوية أن شركة " تاكيدا العالمية للصيدلة والدواء قررت التبرع بـ 500 مليون ين (حوالي 4.35 مليون يورو) لدعم مبادرة عالمية أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة البلدان على مكافحة جائحة كورونا .

وأشار البيان إلى أن المساهمة المالية القادمة من إحدى أكبر شركات الأدوية في العالم سوف تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيادة مساعدتها الطارئة للدول الأعضاء والتي تحتاج إلى طرق تشخيص سريعة وموثوقة لاحتواء الفيروس .

وأضاف البيان أن هذا المبلغ هو أحد أكبر تبرعات القطاع الخاص للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي كانت قد أعلنت في أوائل مارس الماضي أنها ستوفر معدات الاختبار والسلامة البيولوجية للبلدان التي تطلبها بالإضافة إلى مشورة الخبراء والتوجيه الفني .

ولفت البيان الى أنه حتى الآن طلبت 119 دولة مساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في استخدام تقنية مشتقة من الطاقة النووية مما يجعل من الممكن تحديد الاصابة بالفيروس بدقة خلال ساعات .