إيطاليا: 179 وفاة جديدة بكورونا بإجمالي يرتفع إلى 30739
روما - (أ ش أ):
أظهرت بيانات هيئة الدفاع المدني عن حالة طوارئ فيروس كورونا المستجد في إيطاليا اليوم الإثنين انخفاض المرضى بوحدات العناية المركزة إلى دون سقف الألف مريض، وهو الرقم الادنى المسجل منذ 10 مارس بعد أن تجاوز مرضى العناية المركزة في وقت سابق الأربعة آلاف.
وبلغت حالات الوفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة كما أوردت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 179 حالة وفاة (بالأمس ضحايا كوفيد-19 كانوا 165) ، ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء حالة الطوارئ الصحية الى 30 ألفا و 739 وفاة.
كما تشير البيانات الواردة في نشرة الدفاع المدني الجديدة إلى أنه فضلا عن انخفاض مرضى العناية المركزة الى دون الالف (999 مريضا)، وأبرزت بيانات الدفاع المدني أن العدد الإجمالي للذين اصيبوا بالجائحة، (أي الضحايا والمتعافون والحالات الإيجابية حاليًا) 219 ألفا و814، بعد تسجيل 744 إصابة جديدة.
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