اليمن: ارتفاع حالات كورونا إلى 53 بينها 9 وفيات

صنعاء - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا، في اليمن، إلى 53 حالة مؤكدة، بينها 9 حالات وفاة.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، في نشرتها اليومية، بوقت متأخر مساء الأحد، إنه تم رصد 17 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في عدة محافظات خاضعة لسلطتها.

وتعد العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، من أكثر المحافظات تضررا بالوباء، حيث سجلت 35 حالة لوحدها.

وكانت جماعة الحوثي قد سجلت حالتين بوباء كورونا بينها حالة وفاة، وبذلك يكون إجمالي الحالات في اليمن أجمع 53 حالة بينها 9 وفيات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحذر فيه منظمات دولية من عواقب صحية كارثية لوباء كورونا في اليمن، إذا انتشر بشكل كبير، نظرا لأن القطاع الصحي في البلاد أصبح على حافة الانهيار بسبب الحرب المستمرة.