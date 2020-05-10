تركيا تسجل 3786 وفاة بكورونا و138657 إصابة بشكل إجمالي

أنقرة - (د ب أ)

سجلت تركيا، اليوم الأحد، 3786 حالة وفاة بشكل إجمالي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 3739 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اليوم الأحد وكالة بلومبرج للأنباء أن تركيا سجلت كذلك 138 ألفا و657 إصابة، مقارنة بـ 137 ألفا و115 إصابة.

وكان وزير الثقافة والسياحة التركي محمد ارصوي قال إن بلاده تعمل على وضع متطلبات للحفاظ على النظافة العامة استعدادا لعودة السائحين.

وذكر ارصوي في مقابلة مع "سي. إن.إن تورك" اليوم الأحد إنه سيتم تدريجييا بداية من نهاية مايو السماح للأفراد بالسفر داخل البلاد، مضيفا أن رحلات الطيران الدولية ستُستأنف تدريجيا في يونيو.

وأوضح ارصوي أن الحكومة أعدت برنامج اعتماد للفنادق والمطاعم التي ستخضع لقواعد تنظيمية صارمة. ويتألف البرنامج من 132 معيارا، من بينها التأكد من اتباع لوائح النظافة والتباعد الاجتماعي. كما سيتم تدريب الموظفين على إجراءات لمنع انتشار العدوى.

وسيكون لزاما على الموظفين إحضار وجبات الطعام والمشروبات للنزلاء.

وبينما سيكون من المسموح إقامة البوفيهات، فلن يكون مسموحا للضيوف أخذ الطعام بأنفسهم.

تجدر الإشارة إلى أن السياحة قطاع حيوي للاقتصاد التركي، وكانت تركيا تتوقع 58 مليون زائر هذا العام، وهو أمر أصبح مستبعدا في ظل جائحة كورونا. وقال الوزير التركي إن بلاده تتوقع استقبال 63 مليون سائح في عام 2021 إذا ما تمت السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وبدأت تركيا تخفيفا تدريجيا للقيود المفروضة للسيطرة على انتشار الفيروس، وبداية من يوم غد، سيتم إعادة فتح مراكز التسوق وصالونات تصفيف الشعر.