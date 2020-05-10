بريطانيا تمدد قرار الإغلاق لمواجهة كورونا حتى أول يونيو

وكالات:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه تم إقرار تمديد قرار الإغلاق في البلاد حتى 1 يونيو المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم فتح بعض النشاطات التجارية والخدمات في أول يوليو.

وأكد جونسون، في كلمة، نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأحد أن إجراءات الإغلاق التي عملت بها بلاده، جنبت شعبه كارثة، كانت ستؤدي لوفاة حوالي نصف مليون مواطن بوباء "كوفيد-19".

وأضاف جونسون، "لا بد من تكثيف اختبارات تشخيص كورونا".

وأعلن جونسون عن خطة من 5 مراحل لمواجهة كورونا، مؤكدًا أنه لا خيار سوى الانتصار على الفيروس.

وتابع "أقمنا نظام إنذار جديد للتعرف على عدد إصابات فيروس كورونا".

وأكد جونسون أن أزمة فيروس كورونا كلفت بريطانيا خسائر اقتصادية كبيرة، منوهًا بأهمية السيطرة على الفيروس لإنقاذ الناس.

وأردف "بدأنا تحقيق أهدافنا من خطة محاصرة فيروس كورونا".

وتابع "سأقدم خطة لإعادة فتح بريطانيا وسأعرضها على البرلمان".