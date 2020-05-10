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خلية الأزمة العراقية تنفي ما يتردد عن رفع حظر التجوال

12:18 م الأحد 10 مايو 2020
خلية الأزمة العراقية تنفي ما يتردد عن رفع حظر التجوال

جاسم الفلاحي

بغداد- ( د ب أ):

أعلنت خلية الأزمة لمواجهة جائحة كورونا في العراق عن إجراء تقييم لحظر التجوال وللإجراءات الممكن اتخاذها ، مؤكدة أن حظر التجوال الجزئي باقٍ.

ونقلت الأنباء العراقية (واع) اليوم الاحد عن وكيل وزارة الصحة عضو خلية الأزمة جاسم الفلاحي قوله إن "الحديث عن وجود توجه برفع حظر التجوال عارٍ عن الصحة"، مؤكدا أن حظر التجوال الجزئي باق وخلية الأزمة لم تتخذ أي إجراء.

وأشار الى أن خلية الأزمة تحاول تشديد الإجراءات فيما يتعلق بتحسين حظر التجوال الجزئي.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة، أكدت في وقت سابق استمرار إجراءات حظر التجوال ومنع التجمعات في البلاد.

وفرضت السلطات العراقية منذ شهر آذر/مارس الماضي حظرا للتجوال غير أنها خففت من قيود الحظر مؤخرا من اجل خروج الناس لمزاولة اعمالهم خاصة ذوي الدخل المحدود الذين اشتكوا من نفاد مدخراتهم المالية.

جاسم الفلاحي خلية الأزمة العراقية حظر التجوال فيروس كورونا

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