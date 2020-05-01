ماكرون يشيد بالعمال الفرنسيين وسط تفشي جائحة كورونا

باريس - (د ب أ):

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بالعمال في جميع أنحاء البلاد بمناسبة عيد العمال في شريط فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال ماكرون إن فرنسا تقدم جزيل الشكر للعمل الذي من أجله يتم الاحتفال به في يوم العمال العالمي، مضيفاً "أول مايو هذا العام، لا مثيل له".

وفي فرنسا ، عادة ما يتميز اليوم بالعروض والمظاهرات ولكن تم إلغاء هذه الأنشطة ، وسط حالة الإغلاق التي تشهدها البلاد بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. وعادة، لا يلقي الرؤساء الفرنسيون كلمة في ذلك اليوم.

والتقى ماكرون وزوجته بريجيت أيضًا بالطبيب كريستيان تشيناي، الذي يبلغ من العمر 99 عامًا ويعد أكبر طبيب ممارس في البلاد.

وقال ماكرون للطبيب ، الذي قيل إنه يمارس مهنته في ضواحي باريس ، أثناء لقائه في قصر الإليزيه: "إن المثال الذي ضربته ملهم حقًا".

وتأثرت فرنسا بشدة بهذا الوباء وسجلت 594ر24 حالة وفاة حتى مساء اليوم الجمعة، بزيادة 218 عن اليوم السابق.