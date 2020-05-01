ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الفلبين إلى 8772 حالة

مانيلا- (أ ش أ):

أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الجمعة، تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 8772.

وأوضحت السلطات، حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار)، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة لتبلغ حصيلة الوفيات 579، بينما تماثل 41 شخصًا للشفاء ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 1084.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع استمرار الأزمة الصحية في الفلبين، تواجه الحكومة الآن مهمة صعبة لوضع خطة تعافي اقتصادي تسمح بعودة حركة النقل العام والأعمال التجارية إلى طبيعتها مع تجنب حدوث موجة جديدة من العدوى.

يذكر أن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيريتي وضع جزيرة لوزون، أكبر جزر الفلبين، قيد حجر صحي مجتمعي مُعزز في 17 مارس الماضي، ما تسبب في قلب حياة نصف سكان الفلبين فضلًا عن شل حركة التجارة في لوزون التي تولِد 70% من الناتج الاقتصادي للدولة.

وتم مد الحجر الصحي حتى 15 مايو الجاري في المناطق شديدة الخطورة من بينها مدينة مترو مانيلا ومناطق مجاورة، بينما ستخضع مناطق أخرى مثل دافاو دي أورو لإجراءات مخففة اعتبارًا من اليوم.