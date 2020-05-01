بالصور.. متظاهرون أمريكيون ضد الإغلاق يقتحمون كابيتول ولاية ميشيغان

بعد 77 يومًا من الإغلاق.. ووهان الصينية ترفع قيود "كورونا" (صور)

ازدحم العشرات من المتظاهرين، بينهم حاملي بنادق، في بهو مبنى الكابيتول في لانسينج (عاصمة ولاية ميشيغان الأمريكية)، للمطالبة برفع أوامر الإغلاق الصارمة لفيروس كورونا، بينما تصدى لهم أفراد من شرطة الولاية مرتدين الأقنعة والسترات الوقاية ضد الرصاص.

وغردت السناتور داينا بوليهانكي: "فوقي مباشرة، رجال يصرخون علينا"، تعليقًا على صورة تظهر أربعة رجال، واحد منهم على الأقل يحمل سلاحًا.

وأضافت: "بعض زملائي الذين يمتلكون سترات واقية من الرصاص يرتدونها. لم أكن أبدًا أقدر ضباط النظام أكثر من اليوم".

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة "ا ف ب" الفرنسية، المتظاهرين في الخارج يحملون لافتات، بما في ذلك واحدة تصور حاكمة الولاية جريتشين ويتمان كأدولف هتلر.

نظمت المظاهرة مجموعة تطلق على نفسها اسم "اتحاد ميشيغان من أجل الحرية"، والتي كتبت على صفحتها الخاصة بـ"فيسبوك": "لا نوافق على تقييد حرياتنا وحقوقنا لأي سبب بما في ذلك جائحة كوفيد-19".

وكتبت المجموعة على الصفحة التي تضم أكثر من 8 آلاف و800 عضو: "نحن نؤمن بأن لكل أمريكي الحق في العمل لدعم أسرنا، والسفر بحرية، والتجمع للعبادة الدينية ولأغراض أخرى، والاحتجاج على حكومتنا وتوجيه الرعاية الطبية الخاصة بنا".

ويأتي الاحتجاج بعد يوم واحد من حكم محكمة ميشيغان، بأن توجيهات البقاء في المنزل الصادرة عن حاكمة الولاية، في 24 مارس، لا تنتهك الحقوق الدستورية للسكان.

وهذه هي المرة الثانية هذا الشهر، التي يطالب فيها متظاهرون برفع قيود الإغلاق في الولاية، التي شهدت وفاة أكثر من 3500 شخص بسبب كورونا، حسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

ففي 16 أبريل، نزل قرابة 3000 متظاهر، بعضهم مسلح أيضًا، وأحدثوا زحامًا شديدًا بسبب احتشادهم. وبعد ذلك بيوم غرد الرئيس دونالد ترامب "الحرية لميشيغان"، في إشارة إلى دعمه هذه الاحتجاجات.