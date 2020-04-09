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الصحة العالمية: النظام الصحي في مصر يتسم بالقوة والرسوخ

11:01 م الخميس 09 أبريل 2020
الصحة العالمية: النظام الصحي في مصر يتسم بالقوة والرسوخ

منظمة الصحة العالمية

القاهرة - (أ ش أ):

أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري أن النظام الصحي في مصر يتسم بالقوة والرسوخ.

وأشاد المنظري في تصريح عبر الهاتف لقناة النيل للاخبار مساء اليوم الخميس بالمنظومة الصحية في مصر، لا سيما في تعاملها مع فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الإدارة الكلية لمنظومة الصحة في مصر تعمل على سرعة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا ، وهذا أمر ضروري للغاية، كما تتوفر القدرة على اختبار المرضى بطريقة موثوقة بها في أكثر من 20 مكانا في مصر، كما أن هناك خطة لتقديم الرعاية للمرضى وتتم الاستعانة بالكثير من المنصات الإعلامية المختلفة لاطلاع العامة على مستجدات والمعلومات وتوعيتهم .

وأضاف أن التعاون بين منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية المصرية يقوم على التنسيق والمصارحة والدعم، لافتا إلى أن الفريق التقني الموفد من منظمة الصحة العالمية إلى مصر أجرى مناقشات مفتوحة مع وزيرة الصحة هالة زايد انتهت إلى اتفاق بشأن التوصيات التي ستعمل على تنفيذها في الأيام والأسابيع المقبلة واتخاذ كافة الإجراءات التي توفر فرصة حقيقية لوقف انتقال المرض.

وأوصى جميع الأفراد الالتزام بالتباعد البدني وممارسة أعمال النظافة الشخصية، مؤكدا ضرورة تعظيم دور المشاركة المجتمعية من خلال الوعي لاتخاذ التدابير الوقائية.

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منظمة الصحة العالمية أحمد المنظري فيروس كورونا

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