أمريكا ترحب باستعداد دول أوبك بلس لخفض إنتاج النفط

واشنطن - (د ب أ):

قال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة ترحب بالتقارير التي أشارت إلى اتفاق الدول الأعضاء في تجمع "أوبك بلس" للدول النفطية على خفض إنتاج النفط لتعزيز الأسعار في الأسواق العالمية.

يأتي ذلك فيما تتواصل المشاورات بين ممثلي دول التجمع الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" و10 دول نفطية أخرى من خارج المنظمة ومنها روسيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول الأمريكي القول إن هذه التعهدات من جانب دول "أوبك بلس" ستوجه إشارة إلى أن كل الدول النفطية الكبرى ستتعامل بطريقة منضبطة مع حقائق السوق الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كان متحدث لوزارة الطاقة الروسية قد أعلن استعداد روسيا لخفض إنتاجها النفطي بنسبة 14% عن مستوى الإنتاج في الربع الأول من 2020، وذلك قبل اجتماع مزمع لدول تحالف "أوبك بلس"، الذي يضم دول منظمة الدول المنتجة للبترول والمنتجين المتحالفين من خارج المنظمة، لبحث سوق النفط.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن المتحدث القول إن روسيا على استعداد لخفض الإنتاج بواقع 6ر1 مليون برميل يوميا.

وشدد المتحدث على أن موسكو ستوافق على هذا الخفض في حال قيام الدول الأخرى بتلقيص إنتاجها بشكل متناسب، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

ووفقا لموسكو فإن الحديث يجري عن تنفيذ خفض إجمالي بواقع عشرة ملايين برميل في اليوم، وذلك في ظل تراجع الطلب العالمي على الخام بسبب جائحة كورونا.