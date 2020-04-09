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الجيش الألماني يورد 60 جهاز تنفس إلى بريطانيا

04:16 م الخميس 09 أبريل 2020
الجيش الألماني يورد 60 جهاز تنفس إلى بريطانيا

اجهزة تنفس صناعى

برلين - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس، أن الجيش سيورد 60 جهازا نقالا للتنفس الاصطناعي إلى بريطانيا لمساعدة المستشفيات البريطانية في مواجهة أزمة كورونا.

وأوضحت الوزارة أن من المنتظر إرسال هذه الأجهزة إلى الدولة الشريكة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأسرع ما يمكن.

وأضافت الوزارة أنها وافقت بعد مراجعة قصيرة على طلب مقدم من بريطانيا بهذا الخصوص.

وذكرت الوزارة أن برلين لن تتقاضى مقابلا ماليا نظير هذه المساعدة، وأنها تأمل في تقديم إسهام للتغلب على الأزمة.

وتواجه بريطانيا تزايدا في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كوفيد-19.

اجهزة تنفس صناعى الجيش الألماني وزارة الدفاع الألمانية بريطانيا برلين

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