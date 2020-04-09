باكستان تسقط طائرة هندية بدون طيار اخترقت المجال الجوي في كشمير
إسلام آباد - (د ب أ):
أعلن الجيش الباكستاني اليوم الخميس أن مقاتلات باكستانية أسقطت طائرة هندية بدون طيار اخترقت المجال الجوي للبلاد في منطقة كشمير المتنازع عليها، وسط توترات بين الجارتين النوويتين.
وذكر بيان للجيش الباكستاني أن الطائرة الهندية- وهى طائرة مراقبة صغيرة- حلقت مسافة 600 متر داخل الأراضى الباكستانية، فى انتهاك لاتفاق جوي بين الجانبين.
ووصف الجيش الباكستاني الأمر بأنه "استفزازي" و "عمل عدواني صارخ".
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