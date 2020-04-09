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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في كندا إلى 435 حالة

02:19 ص الخميس 09 أبريل 2020
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في كندا إلى 435 حالة

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في كندا

أوتاوا - (أ ش أ):
سجلت كندا، أمس الأربعاء، 54 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 435 حالة.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كندا 19274 حالة، من بينها 1298 حالة جديدة، بينما بلغ إجمالي عدد المتعافين 5238 حالة، بعد تعافي 1188 حالة اليوم.
وأبلغت مقاطعة أونتاريو عن 550 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المقاطعة إلى 5276 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 174 حالة، في حين أفاد مسؤولون إقليميون بأن 2074 مريضًا تعافوا من الفيروس.
وأشارت إحصائيات أمس الأربعاء إلى زيادة بنسبة 11.6 في المائة في الحالات، مقارنة بزيادة بنسبة 8.7 في المائة أول أمس الثلاثاء، و7.7 في المائة يوم الاثنين الماضي، و11.2 في المائة يوم الأحد، و11.5 في المائة يوم السبت الماضي.

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