العراق يسجل 80 إصابة جديدة و4 وفيات خلال 24 ساعة

وكالات

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1202 إصابة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" نقلاً عن وزارة الصحة، أنها سجلت 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي وفيات الوباء في العراق، إلى 69 وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.