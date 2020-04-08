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العراق يسجل 80 إصابة جديدة و4 وفيات خلال 24 ساعة

05:49 م الأربعاء 08 أبريل 2020
العراق يسجل 80 إصابة جديدة و4 وفيات خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في العراق

وكالات

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1202 إصابة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" نقلاً عن وزارة الصحة، أنها سجلت 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي وفيات الوباء في العراق، إلى 69 وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزارة الصحة العراقية العراق tdv s ; V kh فيروس كورونا

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