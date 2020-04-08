العراق يسجل 80 إصابة جديدة و4 وفيات خلال 24 ساعة
وكالات
أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1202 إصابة.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" نقلاً عن وزارة الصحة، أنها سجلت 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي وفيات الوباء في العراق، إلى 69 وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.
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