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السلطات الصحية الروسية تتوقع الوصول إلى ذروة وباء كورونا خلال الأسبوعين القادمين

08:29 ص الأربعاء 08 أبريل 2020
السلطات الصحية الروسية تتوقع الوصول إلى ذروة وباء كورونا خلال الأسبوعين القادمين

أرشيفية

موسكو - (أ ش أ):
توقعت السلطات الصحية الروسية الوصول إلى ذروة وباء فيروس كورونا في البلاد خلال فترة تتراوح من 10 إلى 14 يوميا.
وقالت مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفافي - تصريحات نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - "تشير معطيات الفرق الأفضل للتنبؤات، التي تضم علماء الرياضيات والبيولوجيا، إلى أننا على بعد 10-14 يوما من الوصول إلى مرحلة الذروة في وباء العدوى، وذلك في حال مواصلتنا التصرف بمثل هذه الدرجة من العقلانية، الأمر الذي يخص كل السكان، بدءا من الأطفال ووصولا إلى المسنين، وذلك تزامنا مع توسيع نطاق الفحص والتشخيص".
وأضافت : "وبعد ذلك سنبقى لوقت ما في مرحلة الذروة ومن ثم سنتوجه إلى الاتجاه المعاكس (في المنحنى الوبائي)".. موضحة أن الهبوط من هذه المرحلة سيتطلب نفس الوقت الذي استغرقته عملية الوصول إلى الذروة.
وتابعت: "من المفترض أننا سنبقى في مرحلة الذروة حتى الثلث الأول من يونيو أو أواسط ذلك الشهر، في حال عدم تغير سيناريو تطور العملية الوبائية في بلدنا".
وسجلت في روسيا حتى اليوم الثلاثاء 7497 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 58 وفاة و494 شفاء، وتم رصد غالبية المصابين في موسكو حيث بلغ هذا العدد 5181 شخصا.

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