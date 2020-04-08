أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الرئيس الأمريكي: الأسبوع القادم سيكون صعبا.. و250 مليار لإعانة المواطنين

01:20 ص الأربعاء 08 أبريل 2020
الرئيس الأمريكي: الأسبوع القادم سيكون صعبا.. و250 مليار لإعانة المواطنين

دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ):
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيده على أن الأسبوع القادم سيكون صعبا بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده تجري أكبر عدد من اختبارات كورونا في العالم.
وقال ترامب - في مؤتمر لخلية الأزمة الأمريكية حول الجائحة الثلاثاء - "هناك عشرة عقاقير قيد الاختبار في أمريكا"، مؤكدا أنه يرغب في إعادة فتح البلاد بأسرع وقت ممكن.
وأضاف: "هناك بصيص أمل، ونمضي سريعا في حربنا العلمية ضد الفيروس"، لافتا إلى أنه سيطلب من الكونجرس رصد 250 مليار دولار لإعانة المواطنين وإنقاذ ملايين الشركات الأمريكية وعمالها؛ نظرا لأن "الشركات الصغيرة تحتاج لإنقاذ لأنها تشكل 25% من العمود الفقري لاقتصاد البلاد".
وأعلن الرئيس الأمريكي أنه يدرس تجميد مساهمته المالية لمنظمة الصحة العالمية؛ لأن المنظمة "لم تخبرنا عن الوباء بشكل مبكر".

هذا المحتوى من

Asha
دونالد ترامب فيروس كورونا الولايات المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1450

    عدد المصابين

  • 276

    عدد المتعافين

  • 94

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1414127

    عدد المصابين

  • 301166

    عدد المتعافين

  • 81217

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في مصر| إصابات ووفيات أول 7 أيام من أبريل تتجاوز مارس وفبراير (تفاعلي)