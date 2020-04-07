بنتاجون: إسبر قبل استقالة وزير البحرية الأمريكي بالإنابة
وكالات
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بتناجون" اليوم الثلاثاء، عن قبول وزير الدفاع مارك إسبر، لاستقالة وزير البحرية بالإنابة توماس مودلي، التي تقدم بها اليوم، عقب اجتماع في البنتاجون.
وكان مودلي، تقدم باستقالته، في وقت سابق من اليوم، بسبب التعامل مع حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" التي ظهرت عليها إصابات بفيروس وبعد تصريحات مسيئة لقائدها المُقال بريت كروجر.
وقالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، نقلاً عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته، إن الوزير بالإنابة قدم استقالته، لوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في اجتماع اليوم الثلاثاء، بعد أن أمره، بالاعتذار عن تصريحات مسيئة ينتقد فيها قبطان حاملة الطائرات.
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