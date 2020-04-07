أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

بنتاجون: إسبر قبل استقالة وزير البحرية الأمريكي بالإنابة

11:13 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
بنتاجون: إسبر قبل استقالة وزير البحرية الأمريكي بالإنابة

مارك إسبر

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بتناجون" اليوم الثلاثاء، عن قبول وزير الدفاع مارك إسبر، لاستقالة وزير البحرية بالإنابة توماس مودلي، التي تقدم بها اليوم، عقب اجتماع في البنتاجون.

وكان مودلي، تقدم باستقالته، في وقت سابق من اليوم، بسبب التعامل مع حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" التي ظهرت عليها إصابات بفيروس وبعد تصريحات مسيئة لقائدها المُقال بريت كروجر.

وقالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، نقلاً عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته، إن الوزير بالإنابة قدم استقالته، لوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في اجتماع اليوم الثلاثاء، بعد أن أمره، بالاعتذار عن تصريحات مسيئة ينتقد فيها قبطان حاملة الطائرات.

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون الولايات المتحدة مارك إسبر

الخبر التالى:

مسؤول إيطالي بارز: المنحنى كورونا الوبائي بدأ بالانحدار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1450

    عدد المصابين

  • 276

    عدد المتعافين

  • 94

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1414127

    عدد المصابين

  • 301166

    عدد المتعافين

  • 81217

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:البنك المركزي يسحب 5.4 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي بسبب كورونا