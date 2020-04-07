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أمر ملكي سعودي بشأن تنفيذ الأحكام القضائية بسبب كورونا

09:47 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
أمر ملكي سعودي بشأن تنفيذ الأحكام القضائية بسبب كورونا

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

وكالات

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت ـ بشكل فوري ـ عمن حُبس تنفيذاً لتلك الأحكام والأوامر، وكذلك تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين، وذلك حتى تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا وزوال الظروف الاستثنائية لجائحة الفيروس.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، شكر الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على هذه الرعاية الكريمة واللفتة الحانية، لمواطني ومقيمي المملكة المشمولين بهذا الأمر، الذي يأتي في إطار ما تبذله الدولة من جهود للحد من تفشي فيروس كورونا والحرص على سلامة الجميع في المملكة العربية السعودية، وأن الأولوية هي صحة الإنسان.

وأكد أن أوامر الحبس جرى رفعها إلكترونيًا بشكل فوري وإشعار الجهة المعنية بإنفاذ ذلك، أما أحكام الرؤية والزيارة للأطفال فتم تعليقها إلكترونيًا وإشعار الأطراف برسالة نصية بذلك.

الملك سلمان تنفيذ الأحكام فيروس كورونا المجلس الأعلى للقضاء محمد بن سلمان

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