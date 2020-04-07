وزيرا خارجية مصر وأمريكا يبحثان هاتفيًا جهود بلدّيهما لمكافحة كورونا
كتب - محمد صفوت
تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا، من نظيره الأمريكي مايك بومبيو، واستعراضا الجهود الوطنية المبذولة على مستوى الدولتّين للتصدي لجائحة فيروس كورونا، والحد من آثارها الصحية والاقتصادية.
أعرب الوزيران عن تضامنهما المُتبادل في سياق أزمة انتشار الفيروس.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ، في بيان له، أن الوزيريّن، تناقشا خلال الاتصال حول شتى جوانب العلاقات المصرية الأمريكية، فضلاً عن مسار التطورات على الساحة الاقليمية.
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