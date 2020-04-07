تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في لبنان

بيروت- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 548 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم - إلى أن عدد الفحوصات المخبرية، التي أجريت على مدار الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 568 فحصا، إلى جانب 430 فحصا إضافية أجريت بمطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) للبنانيين المغتربين العائدين أمس من عدد من الدول ودون أن تُسجل أية إصابات في صفوفهم.