هل القوات الأوكرانية تُواجه نقصًا حادًا في الصواريخ المخصصة لأنظمة باتريوت؟

كتب : وكالات

01:42 ص 28/04/2026

أعلن المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية يوري إيجنات، أن القوات الأوكرانية تواجه نقصا حادا في الصواريخ المخصصة لأنظمة "باتريوت" الأمريكية الصنع للدفاع الجوي.

ونقلت وكالة "إر بي كا أوكرانيا" عن المتحدث قوله: "إن أنظمة باتريوت القادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية باتت الآن عند الحد الأدنى من الصواريخ".

وأوضح أن هناك نقصا حادا في صواريخ PAC-3 التي تعتبر الأكثر فاعلية لإسقاط الصواريخ الباليستية، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم بدلا عنها أحيانا صواريخ PAC-2، لكن القوات تحتاج إليها أيضا لإسقاط أهداف جوية أخرى.

وأضاف أن مخزونات الصواريخ المخصصة لأنظمة باتريوت تم استنزافها خلال موسم الشتاء بشكل ملحوظ.

كان المسؤولون الأوكرانيون قد تحدثوا مرارا عن حاجة القوات الأوكرانية إلى صواريخ الدفاع الجوي.

وأعربت كييف عن قلقها بشأن تقلص توريدات تلك الصواريخ على خلفية العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران، وفقا لروسيا اليوم.

